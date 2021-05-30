Учасник секс-відео з Кім Кардаш'ян виграв джекпот в казино Лос-Анджелеса

Рей Джей вдало зайшов в казино неподалік від "міста ангелів" і виграв 17 тисяч зі ставки в 100 доларів

Репер Рей Джей істотно збагатився

Відомий актор, бізнесмен і репер Рей Джей вдало сходив у казино "San Manuel" в передмісті Лос-Анджелеса. Днями виконавець зірвав куш на ігровому автоматі Buffalo.

Як розповідає сам герой, він зробив ставку в 100 доларів і після декількох обертань виграв джекпот у 17 тисяч американських грошей. Після такого успіху Рей розповів, чому вважає за краще ігрові автомати, а не настільні ігри. "Я граю в ігрові автомати, тому що я старий. Це лайно для старого, тому ви не побачите мене в настільних іграх".

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Нагадаємо, що репер прославився не лише завдяки виконанню пісень. У 2007 році в інтернеті з'явилося старе секс-відео з його участю і фотомоделлю Кім Кардаш'ян. У 2016 році Рей Джей одружився з Принцес Лав, з якою виховує двох дітей – дочку Мелоді та сина Епіка.