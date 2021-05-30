Участник секс-видео с Ким Кардашьян выиграл крупный джекпот в казино Лос-Анджелеса

Рэй Джей удачно зашел в казино неподалеку от "города ангелов" и выиграл 17 тысяч со ставки в 100 долларов

Рэпер Рэй Джей существенно обогатился

Известный актер, бизнесмен и рэпер Рэй Джей удачно сходил в казино "San Manuel" в пригороде Лос-Анджелеса. На днях исполнитель сорвал куш на игровом автомате Buffalo.

Как рассказывает сам герой, он сделал ставку в 100 долларов и после нескольких вращений выиграл джекпот в 17 тысяч американских денег. После такой удачи Рэй рассказал, почему предпочитает игровые автоматы, а не настольные игры. "Я играю в игровые автоматы, потому что я старик. Это дерьмо для старика, поэтому вы не увидите меня в настольных играх".

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Напомним, что рэпер прославился отнюдь не только благодаря исполнению песен. В 2007 году в интернете появилось старое секс-видео с его участием и фотомоделью Ким Кардашьян. В 2016 году Рэй Джей женился на Принцесс Лав, с которой воспитывает двух детей – дочь Мелоди и сына Эпика.