Аби Суркіс не впізнав! Скільки скандальний Алієв програв у казино за вечір

Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв є затятим гравцем. Він розповів про найбільший програш

Олександр Алієв любить пограти у казино

Зірки футболу часто є шанувальниками азартних ігор. Наприклад, багато футболісти грають у покер у вільний час, а відвідування казино взагалі є популярним хобі.

Одним із головних любителів гемблінгу в українському футболі можна назвати екс-гравця Динамо та збірної України Олександра Алієва. У своїй пристрасті до казино скандальний футболіст зізнався в ексклюзивному інтерв'ю BurBuzz , відповідаючи на запитання, куди витрачав гроші, зароблені в Динамо.

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"Тратив на гульки, казино, речі, квартири. Була хороша зарплата, тому свого часу дуже багато грав у казино. Я азартна людина, тому грав. Казино, дорогі машини та речі – це моя слабкість".

Окрім того, Алієв назвав найбільшу суму, яку програв у казино за вечір. Екс-футболіст розповів, що за один вечір спустив 120 тисяч доларів в одному із закладів Києва.

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При цьому Олександр зізнався, що приховував від президента Динамо Ігоря Суркіса свою пристрасть та спеціально ходив до інших закладів, щоб не траплятися йому на очі. За інформацією екс-гравця, улюбленою грою Ігоря Михайловича є блекджек.