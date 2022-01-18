Легалізація гемблінгу принесла держбюджету України понад 30 мільярдів гривень. І це не межа!

Відсутність систематизованої системи оподаткування заважає суб'єктам гральної промисловості приносити до бюджету країни ще більшу суму

Легалізація індустрії гемблінгу принесла у бюджет України понад 30 мільярдів гривень

2021 став першим повним роком функціонування легального грального бізнесу. Це справило разючий вплив на економіку України.

Лише за видані ліцензії Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) заплатила до державного бюджету 1,5 мільярда гривень.

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При цьому кумулятивний ефект від легалізації промисловості. оцінюється експертами у 30 мільярдів!

Проте експерти вважають, що несистематизована система оподаткування заважає гральному бізнесу приносити ще більший ефект. Для цього необхідне ухвалення законопроєкту 2713-д. Що він собою являє? Нині суб'єкти гральної промисловості платять такі податки:

18% на прибуток

22% ЄСВ

від 10% до 18% податок на валовий гральний дохід

19,5% податок на виграш гравця

20% ПДВ на контракти, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор

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За такої схеми оподаткування багато суб'єктів індустрії довго повертатимуть інвестиції і ще три роки не зможуть думати про чистий прибуток. Згідно із законопроєктом, пропаде одноразова виплата ліцензійних платежів у потрійному розмірі.

Крім того, податок на прибуток буде двох видів – стандартний (18%) та спеціальний (10%). Законопроєкт 2713-д зібрав навколо себе супротивників легалізації індустрії, проте його прийняття дозволить вирішити кілька питань:

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