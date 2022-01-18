Легалізація гемблінгу принесла держбюджету України понад 30 мільярдів гривень. І це не межа!

2021 став першим повним роком функціонування легального грального бізнесу. Це справило разючий вплив на економіку України.
Лише за видані ліцензії Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) заплатила до державного бюджету 1,5 мільярда гривень.
При цьому кумулятивний ефект від легалізації промисловості. оцінюється експертами у 30 мільярдів!
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Проте експерти вважають, що несистематизована система оподаткування заважає гральному бізнесу приносити ще більший ефект. Для цього необхідне ухвалення законопроєкту 2713-д. Що він собою являє? Нині суб'єкти гральної промисловості платять такі податки:
- 18% на прибуток
- 22% ЄСВ
- від 10% до 18% податок на валовий гральний дохід
- 19,5% податок на виграш гравця
- 20% ПДВ на контракти, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор
За такої схеми оподаткування багато суб'єктів індустрії довго повертатимуть інвестиції і ще три роки не зможуть думати про чистий прибуток. Згідно із законопроєктом, пропаде одноразова виплата ліцензійних платежів у потрійному розмірі.
Крім того, податок на прибуток буде двох видів – стандартний (18%) та спеціальний (10%). Законопроєкт 2713-д зібрав навколо себе супротивників легалізації індустрії, проте його прийняття дозволить вирішити кілька питань:
- Залучення західних інвесторів у сектор легального гемблінгу. Це допоможе не лише наповнити держбюджет додатковими інвестиціями, а й створити нові робочі місця, а також посилити бізнес активність гемблінгу.
- Більш ефективна боротьба із нелегалами. Збільшення суми неоподатковуваним виграшем підвищить кількість відвідувачів легальних ігрових залів і призведе до відтоку клієнтів від тіньового ринку.
- Компаніям буде простіше планувати довгогральний вектор розвитку, зокрема й реалізацію соціальних проєктів.