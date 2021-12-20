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Гральний бізнес приніс до бюджету України 1,5 мільярда за 2021 рік. Які перспективи у майбутньому?

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 грудня, 18:10
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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей озвучила суми прибутку для держбюджету
/ Фото: Ukranews

У п'ятницю, 17 грудня, відбувся круглий стіл "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні". Захід пройшов у прес-центрі "Українські новини" за участю найбільших гемблінг-компаній країни, а також Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

На конференції учасники підбили підсумки 2021 року після першого року роботи комісії. Так, перший заступник голови Консультаційно-експертної ради КРАІЛ Борис Баум повідомив, що за цей рік бізнес приніс до бюджету країни щонайменше 1,5 млрд гривень.

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"У 2021 році на функціонування грального бізнесу було виділено 137,5 млн. гривень. При цьому в результаті роботи КРАІЛ лише від ліцензованих платежів держбюджет вже отримав 1,5 мільярда гривень.

Сукупний економічний ефект для економіки України від легалізації сфери азартних ігор оцінюється в районі 30 млрд гривень".

За його словами, на 2022 рік у проєкт бюджету на фінансування КРАІЛ закладено ще менше – 107,18 мільйона. При цьому очікується, що у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування грального бізнесу прибуток від індустрії може зрости у рази.

Читайте також: Як українці ставляться до легалізації грального бізнесу

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Також участь у круглому столі взяв і генеральний директор PokerMatch Ukraine Віктор Кіріченко, який висловив свою думку щодо розвитку соціальної відповідальності компаній ігрової індустрії.

"Соціальні проєкти покликані знизити напругу щодо грального бізнесу та донести до широкої аудиторії, що це один із видів інтелектуального дозвілля. Для нас у пріоритеті співпраця з проєктами, які схожі на наш продукт із позиціювання та цінностей.

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Особливість покеру в порівняно з іншими видами гемблінгу полягає в тому, що він має незаперечну спортивну складову. Ми виходимо з позиції, що необхідно максимально донести до аудиторії розуміння, що покер – це спорт. Успіх у грі залежить від навичок, а не від везіння.

Бренд PokerMatch вже організовує власні івенти, де основна увага спрямована на навчання спортивному покеру, а також проводить чемпіонати та Кубки України в онлайні та підтримує всеукраїнські змагання у живому форматі".

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