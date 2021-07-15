Кросворд: як добре ви знаєте терміни з казино?

13 питань з грального бізнесу допоможуть вам розібратися, наскільки добре ви розбираєтеся у спеціалізованих термінах

Азартні люди люблять відвідувати казино, а з легалізацією грального бізнесу в Україні цей вид розваги став ще доступніший.

Досвідчені гравці повинні добре розбиратися у гральній термінології, щоб краще знатися на справі. Ми придумали спеціальний онлайн-кросворд для вас! Перевірте, наскільки добре ви знаєте поняття грального бізнесу. Можливо, нові терміни допоможуть вам ще більше вникнути в усі аспекти гри. Відповіді будуть доступні внизу, тому не крутіть до кінця, поки не розгадаєте кросворд. Успіхів!

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