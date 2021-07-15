Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Гра Казино

Кросворд: як добре ви знаєте терміни з казино?

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 липня, 14:32
Копіювати лінк
13 питань з грального бізнесу допоможуть вам розібратися, наскільки добре ви розбираєтеся у спеціалізованих термінах

Азартні люди люблять відвідувати казино, а з легалізацією грального бізнесу в Україні цей вид розваги став ще доступніший.

Досвідчені гравці повинні добре розбиратися у гральній термінології, щоб краще знатися на справі. Ми придумали спеціальний онлайн-кросворд для вас! Перевірте, наскільки добре ви знаєте поняття грального бізнесу. Можливо, нові терміни допоможуть вам ще більше вникнути в усі аспекти гри. Відповіді будуть доступні внизу, тому не крутіть до кінця, поки не розгадаєте кросворд. Успіхів!

ВАЖЛИВО! Тест складений російською мовою

ВІДПОВІДІ:

ПО ГОРИЗОНТАЛІ ПО ВЕРТИКАЛІ
2. Брейк1. Блекджек
3. Баккара4. Кураж
6. Супервайзер5. Шуз
7. Джекпот7. Депозит
9. Шулер8. Палетта
10. Спин10. Слот
11. Стафф

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Казино
психологія азарту
Більше статей
Ігри розуму
Більше новин
Азартний гумор

Сміх
Та й годі

Анекдоти про азартні ігри
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти