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Власника казино помітили у Буковелі. Як відпочиває мільйонер

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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18 січня, 22:28
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Олександр Гвоздик разом із дружиною вирішили приїхали покататися на лижах на найпрестижніший зимовий курорт України
Гвоздик з дружиною у Буковелі
Гвоздик з дружиною у Буковелі / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик засвітився на гірськолижному курорті в Карпатах.

Нещодавно боксер зізнався, що гроші, які заробив на профі-рингу, інвестував у гральний бізнес. Олександр володіє онлайн-казино, яке коштувало йому мільйон доларів.

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У Instagram боксер показав, як катається із дружиною на лижах, відзначивши локацією Буковель.

"Стою на асфальті я в лижі взутий", – підписав фотографію Гвоздик.

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Раніше ми писали, що Всесвітня боксерська рада нагородила Олександра Гвоздика за високу спортивну майстерність та повагу до боксу.

Свій останній бій Гвоздик провів два роки тому, коли програв чемпіонську зустріч Артуру Бетербієву.

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Нагадаємо, що Олександр Гвоздик зізнався у вживанні наркотиків. "Стан не такий вже й поганий", – зазначив боксер.

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