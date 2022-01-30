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Ставка на незайманість та 36 годин гри в карти. Як Майкл Джордан став лудоманом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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30 січня, 09:29
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Ексзірка NBA був не лише найкращим на баскетбольному полі, але й дуже любив ставки та казино. Згадуємо найскандальніші ситуації з його ігроманією
Майкл Джордан - один із найвідоміших ігроманів у світі спорту
Майкл Джордан - один із найвідоміших ігроманів у світі спорту / Фото: Getty Images

Американський спортсмен Майкл Джордан по праву вважається чи не найкращим баскетболістом в історії. "Його Повітряність" виграв два золота Олімпіади та шість разів ставав чемпіоном NBA.

Тим не менш однією з головних особливостей Джордана у навколобаскетбольному житті була захопленість азартними іграми. З чуток, Майкл був великим ігроманом під час своєї кар'єри і залишається ним досі.

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Майкл Джордан на площадке (Фото: NBA)

Це не дивно, оскільки він є одним із найбільш високооплачуваних суперників, заробивши за кар'єру більше мільярда доларів. Треба було їх кудись витрачати?

Майкла нерідко помічали в Атлантік-Сіті, де він грав у казино і робив ставки на спорт. Також баскетболіст любив робити ставки на гру у гольф зі своєю участю.

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Автор книги "Майкл і я: наша залежність від азартних ігор" Річард Ескінас стверджував, що Майкл програв йому в гольф 1,25 мільйона доларів, однак погодився виплатити лише 300 тисяч. Крім того, ексбаскетболіст Антуан Вокер розповідав, як він із Майклом грав у піки понад 36 годин поспіль.

Sources: Michael Jordan did not play a round of golf at Oak Hill in Rochester | RochesterFirst

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У цю карткову гру грають по парах. Якоїсь миті Джордан із Вокером програли опонентам 900 тисяч доларів, проте Майкл не збирався зупинятися. У результаті баскетболісти відіграли багато, але залишалися в боргу 20К.

Але Джордан не хотів з цим миритися і врешті-решт став ще більше влазити в "мінус". Гра закінчилася для спортсменів із балансом -180К.

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Мабуть, найрезонансніший випадок лудоманії Джордана трапився у 1995 році за участю телеведучої Лізи Кеннеді. Вона зустрілася з Майклом у барі і під час вечері баскетболіст несподівано дістав кістки та запропонував їй зіграти на ніч інтиму.

Ex-MTV VJ Kennedy: Michael Jordan tried to win my virginity in a game of dice – New York Daily News

Для 23-річної Лізи це був шок, адже, як вона сама зізнається, дівчина була ще незаймана. До того ж сам Джордан на той момент вже був одружений з Хуаніте Аною, з якою пізніше розлучився у 2006 році.

У результаті Кеннеді вмовила Джордана поставити на квитки на команду Knicks з Нью-Йорка. Заради справедливості, дівчина зрештою виграла у Майкла. Ось такий він неоднозначний, але не менш легендарний Air Jordan!

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