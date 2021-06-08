Новий центр казино та покеру: в Лас-Вегасі відкриється величезний комплекс Resorts World (ФОТО)

Великий курорт включає в себе три готелі, більше 40 ресторанів і казино на цілий поверх

Resorts World обіцяє стати наймоднішим центром розваг в США / Фото: Twitter Resorts World Las Vegas

24 червня 2021 року в Лас-Вегасі очікується грандіозне відкриття нового курортного "містечка" Resorts World Las Vegas. Спорудження площею 11 тисяч квадратних метрів обіцяє стати новим гральним центром міста.

До складу курорту ввійдуть три фешенебельних готелі – Hilton, Conrad та Crocksford. Загальний номерний фонд досягне 3500 номерів. Зазначається, що на всій території комплексу, за винятком гральної зони, буде заборонено палити. Головною ж фішкою 59-поверхового закладу стане величезне казино, яке повністю займе один з поверхів споруди. Для любителів карт буде відкритий зонований покер-рум з роздільниками на ліміти. Згідно з макетом на сайті видно, що в ньому буде не менше 12 столів бежевого кольору з комфортабельними стільцями.

Стіни Resorts World Las Vegas оснащені величезним світлодіодним екраном з діаметром 15,2 метра. Також в будівлі будуть кілька басейнів і спа-комплексів, 40 ресторанів і барів, концертно-розважальний на 5 тисяч місць, два "торгових" поверхи з магазинами, нічний і денний клуби, приміщення для конференцій і банкетів, а також багато іншого.

Уже відомо, що на відкритті виступить Майлі Сайрус, а до кінця року в комплексі повинні відбутися концерти Селін Діон, Кетті Перрі та Люка Браяна.