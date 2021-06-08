Новый центр казино и покера: в Лас-Вегасе откроется громадный комплекс Resorts World (ФОТО)

Крупный курорт включается в себя три отеля, более 40 ресторанов и казино на целый этаж

Resorts World обещает стать самым модным центром развлечений в США / Фото: Twitter Resorts World Las Vegas

24 июня 2021 года в Лас-Вегасе ожидается грандиозное открытие нового курортного "городка" Resorts World Las Vegas. Сооружение площадью 11 тысяч квадратных метров обещает стать новым игорным центром города.

В состав курорта войдут три фешенебельных отеля – Hilton, Conrad Crocksford. Общий номерной фонд достигнет 3500 номеров. Отмечается, что на всей территории комплекса, за исключением игорной зоны, будет запрещено курение Главной же фишкой 59-этажного заведения станет огромное казино, которое полностью займет один из этажей сооружения. Для любителей карт будет открыт зонированый покер-рум с разделителями на лимиты. По макету на сайте видно, что в нем будет не менее 12 столов бежевого цвета с комфортабельными стульями.

Стены Resorts World Las Vegas оснащены огромным светодиодным экраном с диаметром 15,2 метра. Также в здании будут несколько бассейнов и спа-комплексов, 40 ресторанов и баров, концертно-развлекательный на 5 тысяч мест, два "торговых" этажа с магазинами, ночной и дневной клубы, помещения для конференций и банкетов, а также многое другое.

Уже известно, что на открытии выступит Майли Сайрус, а до конца года в комплексе должны состояться концерты Селин Дион, Кэтти Перри и Люка Брайана.