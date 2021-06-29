Покерист-пенсионер сумел поднять миллион евро благодаря онлайн-турниру от Неймара

60-летнему французу Альберту хватило всего 11 минут, чтобы из турнира с бай-ином 5 евро выйти миллионером

Не так давно известный покер-рум PokerStars запустил на своей платформе крупные джекпоты для своих пользователей. Один из них выпал игроку с ником "NIKITAANNA" , который сумел превратить его в миллионный приз.

Юзером оказался пожилой мужчина Альберт из Франции, решивший сыграв в турнире Spin&Go от Неймара с бай-ином 5 евро. 60-летний покерист зарегистрировался в ивенте и, по его словам, пока ждал ужина, выиграл 1 миллион евро. Что интересно, вся борьба за приз продлилась всего 11 минут!

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Его оппоненты, занявшие 2-3 места, также не остались в обиде, подняв по 100 тысяч евро. Сам же Альберт признался, что теперь он не собирается работать, ведь получил "огромную прибавку к пенсии". У мужчины есть четверо детей и столько же внуков, поэтому половину своего выигрыша он решил отдать им. Оставшуюся часть приза пенсионер намерен инвестировать в бизнес.