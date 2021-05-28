ПОКЕРДЛЯЧАЙНИКІВ: "апсвінг" та "даунсвінг" – терміни, не пов'язані з сексом

Везіння або невдача в покері називаються спеціальними термінами. Гравці навіть вдаються до ритуалів, щоб залучити апсвінг на свою сторону

Фішки для покеру / Фото: Getty Images

Покерна термінологія буває складною для сприйняття. Для середньостатистичних гравців деякі слова звучать незрозуміло. Сьогодні ми розповімо вам про такі терміни як "апсвінг" та "даунсвінг".

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Обидва слова є жаргонними в покерному сленгу. "Апсвінгом" гравці називають тривалу смугу везіння, коли покерист виграє більшу кількість рук за певний часовий відрізок, ніж зазвичай для нього. Найчастіше довжина апсвінгу визначається кількістю рук або ж часом.

Головна небезпека апсвінгу – втрата концентрації та мимовільна зміна власної стратегії під дисперсію. Потрапивши в апсвінг на низьких лімітах, гравець переходить до гри на високих в надії якомога більше та швидше заробити. При такому розкладі аналіз правил покеру відходить на другий план. Гравець може почати часто використовувати блеф в стані ейфорії і опоненти можуть його на цьому зловити. Якщо везінню прийде кінець, гравець може потрапити в даунсвінг.

Термін "даунсвінг" є антонімом апсвінгу. Він означає тривалу смугу невдач, коли покерист куди частіше програє роздачі, ніж зазвичай. Даунсвінг часто заважає гравцям не тільки заробити на покері, але й отримати задоволення від гри. Це нерідко стає причиною закінчення всієї покерної кар'єри. Тому покеристи користуються послугами психолога та навіть вдаються до ритуалів, щоб мінімізувати вплив даунсвінгу на себе і скоріше вийти з цієї смуги невдач.