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Покер заграє новими фарбами: у Лас-Вегасі прийняли скандальний закон про марихуану

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
24 вересня, 15:20
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Уряд штату Невада дозволив використання канабісу у спеціальних залах з 1 жовтня
Марихуана стане більш доступною в Лас-Вегасі з 1 жовтня
Марихуана стане більш доступною в Лас-Вегасі з 1 жовтня / Фото: Getty Images

Вже 30 вересня о Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. Це буде перша WSOP, проведена в офлайні зі старту пандемії коронавірусу.

Організатори розіграють 88 золотих браслетів серед кращих гравців світу. Раніше WSOP прийняла рішення про обов'язкову вакцинацію покеристів, а також про носіння масок поза ігровим столом.

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Також на проведення серії може вплинути закон про використання марихуани в рекреаційних залах. Законопроєкт був прийнятий в штаті Невада ще в червні, а в силу вступить з 1 жовтня.

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З 2017 року канабіс став легальним у Вегасі, проте його використання в громадських місцях було строго заборонене. Наразі ж мешканці та гості "міста гріхів" зможуть насолодитися марихуаною в спеціальних споживчих залах, які розташовані в ресторанах, готелях та інших будівлях.

Марихуана в Лас-Вегасе

Правда, покеристам доведеться потрудитися, щоб знайти це місце, адже згідно з законом такі заклади не можуть перебувати в радіусі 500 метрів від казино або покер-руму. Також вживання канабісу строго заборонене і в готельних номерах.

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Відзначимо, що цей закон має свій скандальний бекграунд. Свого часу відомий бізнесмен і власник казино Шелдон Адельсон активно боровся з можливою легалізацією марихуани в Неваді та інших штатах США.

Шелдон Адельсон

У 2016 році багатій не пошкодував 6,5 мільйона доларів, щоб заборона на канабіс залишилася в силі. Вся річ у тім, що у 2005 році Шелдон втратив сина, який помер від передозування наркотиками. Після цього Адельсон вклався в центри лікування від наркозалежності по всьому США.

Однак в січні 2021 року Шелдон помер у віці 87 років від лімфоми. Багато хто пов'язує швидке прийняття законопроєкту саме з цією трагічною подією.

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