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Майже 50 тисяч на сім'ю: батько та донька голосно пошуміли на командному турнірі у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
4 листопада, 16:25
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Девід Ботфельд не грає в покер на професійному рівні, проте з донькою Амандою мало не виграв івент WSOP
Аманда та Девід Ботфельди успішно виступили на командному турнірі WSOP
Аманда та Девід Ботфельди успішно виступили на командному турнірі WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці з'їхалися з усього світу, щоби розіграти 88 золотих браслетів.

Учора добіг кінця незвичайний командний турнір TAG Team. В івенті зіграла 641 пара, що заплатила по 1000 доларів бай-іну. Фішкою турніру є те, що кожен гравець у команді має відігравати хоча б по одному колу блайндів за роздачу.

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Переможцями турніру стали давні друзі Майк Рутер та Самі Діглаві. Хлопці дружать вже понад 10 років, а 2019 року невдало взяли участь у цьому турнірі.

Давши собі обіцянку повернутися та виграти турнір, Майк та Самі таки здійснили мрію, піднявши 113 тисяч доларів. Особливістю івента стало і третє місце сімейства Ботфельдів – Девіда та його дочки Аманди.

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Батько любив грати в покер у молодості, проте зробив ставку на бізнес та сім'ю. При цьому Девід підсадив Аманду на покер, подарувавши їй приставку з відео-покером у сім років.

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Дівчина присвятила себе грі, написавши книгу-гайд для дівчаток. А зараз Аманда працює покерним інструктором та пише статті для сайту. Третє місце на івенті дозволило Ботфельдам підняти понад 49 тисяч доларів, тоді як раніше на двох вони виграли близько 16К.

"Вийти за фінальний стіл у командному турнірі разом із донькою – мрія будь-якого батька. Це наш перший турнір WSOP. Ми ніколи не зазнавали такого хвилювання раніше. Хто б міг подумати, що моя любов до гри так сильно передасться Аманді!"

покерWSOP
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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
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3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
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