Перший млинець виявився золотом! Болгарин влаштував сенсацію на Світовій серії покеру

Світова серія покеру продовжує розігрувати золоті браслети у Лас-Вегасі. На вихідних визначився переможець івенту №49 з Безлімітного Холдему.
Майже дві тисячі гравців заплатили по 2 тисячі доларів, що дало змогу довести призовий фонд до 3,5М. Ці гроші розділили 297 найкращих гравців.
Читайте також: Ресторатор з Кіпру виграв найзначніший приз у покері та увійшов до історії країни
Переможцем несподівано став представник Болгарії Сімеон Спасов. Покерист зумів здолати в хедз-апі досвідченого Майка Вотсона і заробити понад півмільйона доларів.
Для болгарина це не лише бест-кеш, а й перша перемога взагалі у професійній кар'єрі. Раніше його максимальний результат на WSOP був у 2021 (19 місце). Усього за кар'єру Спасов заробив 1,1 мільйона доларів.
Результати фінального столу турніру WSOP NLH:
- Сімеон Спасов – 527,9 тис. доларів
- Майк Вотсон – 326,2 тис. доларів
- Даніель Куштодіу – 239,6 тис. доларів
- Іоанніс Констас – 177,7 тис. доларів
- Вальтер Ріппер – 133,1 тис. доларів
- Крістофер Франк – 100,6 тис. доларів
- Еван Сандберг – 76,9 тис. доларів
- Джек Корріган – 59,3 тис. доларів
- Юнву Лім – 46,2 тис. доларів