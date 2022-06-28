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Перший млинець виявився золотом! Болгарин влаштував сенсацію на Світовій серії покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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28 червня, 10:22
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Кар'єра Сімеона Спасова триває вже майже 10 років, проте перша перемога у турнірі підкорилася йому саме на WSOP
Сімеон Спасов виграв золотий браслет WSOP
Сімеон Спасов виграв золотий браслет WSOP

Світова серія покеру продовжує розігрувати золоті браслети у Лас-Вегасі. На вихідних визначився переможець івенту №49 з Безлімітного Холдему.

Майже дві тисячі гравців заплатили по 2 тисячі доларів, що дало змогу довести призовий фонд до 3,5М. Ці гроші розділили 297 найкращих гравців.

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Переможцем несподівано став представник Болгарії Сімеон Спасов. Покерист зумів здолати в хедз-апі досвідченого Майка Вотсона і заробити понад півмільйона доларів.

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Для болгарина це не лише бест-кеш, а й перша перемога взагалі у професійній кар'єрі. Раніше його максимальний результат на WSOP був у 2021 (19 місце). Усього за кар'єру Спасов заробив 1,1 мільйона доларів.

Результати фінального столу турніру WSOP NLH:

  1. Сімеон Спасов – 527,9 тис. доларів
  2. Майк Вотсон – 326,2 тис. доларів
  3. Даніель Куштодіу – 239,6 тис. доларів
  4. Іоанніс Констас – 177,7 тис. доларів
  5. Вальтер Ріппер – 133,1 тис. доларів
  6. Крістофер Франк – 100,6 тис. доларів
  7. Еван Сандберг – 76,9 тис. доларів
  8. Джек Корріган – 59,3 тис. доларів
  9. Юнву Лім – 46,2 тис. доларів

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Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
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9
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3
Даніель Негреану Даніель Негреану
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