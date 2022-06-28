Первый блин оказался золотом! Болгарин устроил сенсацию на Мировой серии покера

Карьера Симеона Спасова длится уже почти 10 лет, однако первая победа в турнире покорилась ему именно на WSOP

Симеон Спасов выиграл золотой браслет WSOP

Мировая серия покера продолжает разыгрывать золотые браслеты в Лас-Вегасе. На выходных определился победитель ивента №49 по Безлимитному Холдему.

Почти две тысячи игроков заплатили по 2 тысячи долларов, что позволило довести призовой фонд до 3,5М. Эти деньги разделили 297 лучших игроков.

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Победителем неожиданно стал представитель Болгарии Симеон Спасов. Покерист сумел одолеть в хедз-апе опытного Майка Уотсона и заработать более полумиллиона долларов.

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Для болгарина это не только бест-кэш, но и первая победа вообще в профессиональной карьере. Ранее его максимальный результат на WSOP был в 2021 году (19 место). Всего за карьеру Спасов заработал 1,1 миллиона долларов.

Результаты финального стола турнира WSOP NLH: