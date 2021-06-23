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Патрік Антоніус відреагував на фіаско у фіналі покерного турніру від Філа Айві (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
23 червня, 17:05
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Колишній фінській тенісист тепло відгукнувся про "покерного Тайгера Вудса" після впевненої поразки у вирішальній дуелі WPT Heads Up Championship
Філ Айві та Патрік Антоніус битимуться за головний трофей WPT Heads Up Challenge
Філ Айві та Патрік Антоніус битимуться за головний трофей WPT Heads Up Challenge

Вчора визначився переможець WPT Heads Up Championship. У фіналі зійшлися важковаговики покеру Філ Айві та Патрік Антоніус.

У підсумку дуель завершилася впевненим тріумфом американця. Що цікаво, змагання проходило у покер-румі в режимі онлайн, тоді як самі покеристи сиділи один навпроти одного в готелі на мексиканському узбережжі. Після закінчення баттлу Антоніус та Айві тепло обнялися, а пізніше Патрік виклав загальне фото в Twitter зі схвальними словами на адресу суперника.

"Відмінна гра з Філом Айві в фіналі WPT Heads Up Championship. Ти заслуговуєш на це. Для мене ти найкращий в хедз-ап грі і ти це знову довів покерному співтовариству".

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