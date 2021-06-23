Патрік Антоніус відреагував на фіаско у фіналі покерного турніру від Філа Айві (фото)

Колишній фінській тенісист тепло відгукнувся про "покерного Тайгера Вудса" після впевненої поразки у вирішальній дуелі WPT Heads Up Championship

Філ Айві та Патрік Антоніус битимуться за головний трофей WPT Heads Up Challenge

Вчора визначився переможець WPT Heads Up Championship. У фіналі зійшлися важковаговики покеру Філ Айві та Патрік Антоніус.

У підсумку дуель завершилася впевненим тріумфом американця. Що цікаво, змагання проходило у покер-румі в режимі онлайн, тоді як самі покеристи сиділи один навпроти одного в готелі на мексиканському узбережжі. Після закінчення баттлу Антоніус та Айві тепло обнялися, а пізніше Патрік виклав загальне фото в Twitter зі схвальними словами на адресу суперника.

"Відмінна гра з Філом Айві в фіналі WPT Heads Up Championship. Ти заслуговуєш на це. Для мене ти найкращий в хедз-ап грі і ти це знову довів покерному співтовариству".