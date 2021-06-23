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Патрик Антониус отреагировал на фиаско в финале покерного турнира от Фила Айви (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
23 июня, 17:05
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Бывший финнский теннисист тепло отозвался о "покерном Тайгере Вудсе" после уверенного поражения в решающей дуэли WPT Heads Up Championship
Фил Айви и Патрик Антониус сразятся за главный трофей WPT Heads Up Challenge
Фил Айви и Патрик Антониус сразятся за главный трофей WPT Heads Up Challenge

Вчера определился победитель WPT Heads Up Championship. В финале сошлись тяжеловесы покера Фил Айви и Патрик Антониус.

В итоге дуэль завершилась уверенным триумфом американца. Что интересно, соревнование проходило в покер-руме в режиме онлайн, тогда как сами покеристы сидели друг напротив друга в отеле на мексиканском побережье. После окончания баттла Антониус и Айви тепло обнялись, а позже Патрик выложил общее фото в Twitter со лестными словами в адрес соперника.

"Отличная игра с Филом Айви в финале WPT Heads Up Championship. Ты заслужил это. Для меня ты лучший в хедз-ап игре и ты это вновь доказал покерному сообществу".

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