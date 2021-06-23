Король дуелей: Філ Айві ефектно виграв крупний турнір з покеру у колишнього тенісиста (відео)

Патрік Антоніус не зміг чинити опір американському хайролеру, начисто програвши фінал WPT Heads Up Challenge

Філ Айві повертається за овальний стіл / Фото: Instagram Філа Айві

Вчора відбувся довгоочікуваний фінал турніру WPT Heads Up Challenge. Спочатку в ньому брали участь 32 покеристи, які грали один з одним за олімпійською системою. Призовий фонд івенту склав 800 тисяч доларів.

У підсумку до вирішальної дуелі дійшли головні фаворити турніру – Патрік Антоніус та Філ Айві. Раніше гравці не раз грали друг з одним в хедз-апі, розігруючи великі банки. Вчора ж Антоніусу та Айві належало зіграти до трьох перемог, щоб визначити чемпіона. Що цікаво, гра проходила в онлайн-режимі, проте самі Патрік та Філ сиділи один навпроти одного в готелі на узбережжі Мексики.

Глядачі отримали очікуваний екшн, хоча з інтригою в дуелі не зрослося. Всі три партії виявилися за американцем. У першій грі Антоніус був чіплідером, однак смілива гра Айві дала йому шанс переломити хід і виграти. У другій битві Патрік невдало вирішив блефувати лише зі "старшим королем", тоді як його опонент мав пару валетів вже на руках.

У фінальній дуелі доля була жорстока до фіна. Йому випали туз з "шісткою" (А6), тоді як Філу – 34. Флоп подарував американцеві стріт (2-6-5), а на терні випав туз (А), давши Антоніусу привід підіймати ставки з двома парами. Звичайно ж, Айві не склало труднощів після такої роздачі добити Патріка і забрати приз за перемогу 400 тисяч доларів. Антоніусу дісталося вдвічі менше. Ще по 100 тисяч отримали півфіналісти івенту – Сем Грінвуд і Кріс Крук.