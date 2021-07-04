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Відслужив в Іраку: колишній американський військовий виграв золотий браслет Світової серії покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
4 липня, 16:35
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Доннел Дейс здобув майже 100 тисяч завдяки сенсаційній перемозі на турнірі WSOP Online 2021
Доннел Дейс почав кар'єру покеру після служби в армії
Доннел Дейс почав кар'єру покеру після служби в армії / Фото: Instagram Доннела Дейса

Вчора відбувся третій івент Світової серії покеру WSOP Online. Перший турнір виграв американець Хосе Нобоа, а другий залишився за одним з найкращих німецьких покеристів Манігом Льозером.

У суботу ж пройшов швидкий турнір Turbo Deepstack з Бай-іном 500 доларів. У ньому взяли участь 649 гравців, половина з яких також зробили ребай. У підсумку переможцем став колишній військовий Доннел Дейс, який відслужив в Іраку майже 20 років.

Після повернення з гарячої точки житель Нью-Йорка переїхав в Лас-Вегас і зайнявся покером на професійному рівні. До вчорашнього дня його найбільшими призовими були 19,4 тисячі доларів за дев'яте місце в Головній події WSOP Circuit 2018.

Результати фінального столу WSOP Online Event #3:

  1. Доннел Дейс (США) – 90,8 тис. доларів
  2. Майк Аззаро (США) – 55,7 тис. доларів
  3. Джон Дусі (США) – 38,5 тис. доларів
  4. Патрік Мегні (США) – 27 тис. доларів
  5. Саймон Лем (США) – 19,3 тис. доларів
  6. Ендрю Німе (США) – 14 тис. доларів
  7. "Itilthard" (США) – 10,3 тис. доларів
  8. Юнхуей Цзянь (США) – 7,8 тис. доларів
  9. Джун Кім (США) – 5,9 тис. доларів

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