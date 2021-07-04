Відслужив в Іраку: колишній американський військовий виграв золотий браслет Світової серії покеру

Доннел Дейс здобув майже 100 тисяч завдяки сенсаційній перемозі на турнірі WSOP Online 2021

Доннел Дейс почав кар'єру покеру після служби в армії / Фото: Instagram Доннела Дейса

Вчора відбувся третій івент Світової серії покеру WSOP Online. Перший турнір виграв американець Хосе Нобоа, а другий залишився за одним з найкращих німецьких покеристів Манігом Льозером.

У суботу ж пройшов швидкий турнір Turbo Deepstack з Бай-іном 500 доларів. У ньому взяли участь 649 гравців, половина з яких також зробили ребай. У підсумку переможцем став колишній військовий Доннел Дейс, який відслужив в Іраку майже 20 років.

Після повернення з гарячої точки житель Нью-Йорка переїхав в Лас-Вегас і зайнявся покером на професійному рівні. До вчорашнього дня його найбільшими призовими були 19,4 тисячі доларів за дев'яте місце в Головній події WSOP Circuit 2018.

Результати фінального столу WSOP Online Event #3: