Відслужив в Іраку: колишній американський військовий виграв золотий браслет Світової серії покеру

Вчора відбувся третій івент Світової серії покеру WSOP Online. Перший турнір виграв американець Хосе Нобоа, а другий залишився за одним з найкращих німецьких покеристів Манігом Льозером.
У суботу ж пройшов швидкий турнір Turbo Deepstack з Бай-іном 500 доларів. У ньому взяли участь 649 гравців, половина з яких також зробили ребай. У підсумку переможцем став колишній військовий Доннел Дейс, який відслужив в Іраку майже 20 років.
Після повернення з гарячої точки житель Нью-Йорка переїхав в Лас-Вегас і зайнявся покером на професійному рівні. До вчорашнього дня його найбільшими призовими були 19,4 тисячі доларів за дев'яте місце в Головній події WSOP Circuit 2018.
Результати фінального столу WSOP Online Event #3:
- Доннел Дейс (США) – 90,8 тис. доларів
- Майк Аззаро (США) – 55,7 тис. доларів
- Джон Дусі (США) – 38,5 тис. доларів
- Патрік Мегні (США) – 27 тис. доларів
- Саймон Лем (США) – 19,3 тис. доларів
- Ендрю Німе (США) – 14 тис. доларів
- "Itilthard" (США) – 10,3 тис. доларів
- Юнхуей Цзянь (США) – 7,8 тис. доларів
- Джун Кім (США) – 5,9 тис. доларів