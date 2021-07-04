Отслужил в Ираке: бывший американский военный выиграл золотой браслет Мировой серии покера

Доннел Дейс добыл почти 100 тысяч благодаря сенсационной победе на турнире WSOP Online 2021

Доннел Дейс начал покерную карьеру после службы в армии / Фото: Instagram Доннела Дейса

Вчера состоялся третий ивент Мировой серии покера WSOP Online. Первый турнир выиграл американец Хосе Нобоа, а второй остался за одним из лучших немецких покеристов Манигом Лёзером.

В субботу же прошел быстрый турнир Turbo Deepstack с байи-ином 500 долларов. В нем приняли участие 649 игроков, половина из которых также сделали ребай. В итоге победителем стал бывший военный Доннел "Spreezy52" Дейс, который отслужил в Ираке почти 20 лет.

После возвращения из горячей точки житель Нью-Йорка переехал в Лас-Вегас и занялся покером на профессиональном уровне. До вчерашнего дня его крупнейшими призовыми были 19,4 тысячи долларов за девятое место в Главном событии WSOP Circuit 2018.

Результаты финального стола WSOP Online Event #3: