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Виявився на коні! Українець підкорює Лас-Вегас заради гуманітарної допомоги країні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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25 червня, 10:49
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Амбасадор PokerMatch Євген Качалов вдруге потрапив у призи на Світовій серії покеру, заробивши 20 тисяч доларів
Євген Качалов - амбасадор PokerMatch
Євген Качалов - амбасадор PokerMatch

Українці продовжують досягати успіху на Світовій серії покеру. Приїхав на WSOP 2022 і найуспішніший покерист в історії країни Євген Качалов.

Амбасадор PokerMatch задався не лише метою підкорити відмітку в 10М призових за кар'єру, але й принести користь своїй країні. Частину від виграшу Євген та PokerMatch відправлять на гуманітарні потреби українців, які постраждали від війни з Росією

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У середині червня Качалов уже здобув перші призові у шутаут-івенті (5,8К). Проте днями покеристу підкорився серйозніший успіх. Євген не побоявся зайти в турнір H.O.R.S.E. з бай-іном 10 тисяч.

У підсумку українець дістався підсумкового 20 місця, що дозволило йому заробити 20,2 тисячі доларів. Загалом за кар'єру Євген виграв один браслет WSOP (у 2011 році), а також 9,2 мільйона призових. Переможцем івенту став Ендрю Йє, який підняв майже 500К.

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Результати фінального столу турніру WSOP H.O.R.S.E. Championship :

  1. Ендрю Йє – 487,1 тис. доларів
  2. Крейг Чет – 301 тис. доларів
  3. Філіп Лонг – 209,4 тис. доларів
  4. Брюс Йокі – 148,8 тис. доларів
  5. Джон Расенер – 108,2 тис. доларів
  6. Пол Соколофф – 80,5 тис. доларів
  7. Майк Городінскі – 61,3 тис. доларів
  8. Ерік Вассерсон – 47,8 тис. доларів
  9. Ісмаель Боянг – 38,2 тис. доларів

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Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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