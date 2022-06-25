Виявився на коні! Українець підкорює Лас-Вегас заради гуманітарної допомоги країні

Амбасадор PokerMatch Євген Качалов вдруге потрапив у призи на Світовій серії покеру, заробивши 20 тисяч доларів

Євген Качалов - амбасадор PokerMatch

Українці продовжують досягати успіху на Світовій серії покеру. Приїхав на WSOP 2022 і найуспішніший покерист в історії країни Євген Качалов.

Амбасадор PokerMatch задався не лише метою підкорити відмітку в 10М призових за кар'єру, але й принести користь своїй країні. Частину від виграшу Євген та PokerMatch відправлять на гуманітарні потреби українців, які постраждали від війни з Росією

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У середині червня Качалов уже здобув перші призові у шутаут-івенті (5,8К). Проте днями покеристу підкорився серйозніший успіх. Євген не побоявся зайти в турнір H.O.R.S.E. з бай-іном 10 тисяч.

У підсумку українець дістався підсумкового 20 місця, що дозволило йому заробити 20,2 тисячі доларів. Загалом за кар'єру Євген виграв один браслет WSOP (у 2011 році), а також 9,2 мільйона призових. Переможцем івенту став Ендрю Йє, який підняв майже 500К.

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Результати фінального столу турніру WSOP H.O.R.S.E. Championship :