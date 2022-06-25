Оказался на коне! Украинец покоряет Лас-Вегас ради гуманитарной помощи стране

Украинцы продолжают добиваться успеха на Мировой серии покера. Приехал на WSOP 2022 и самый успешный покерист в истории Украины Евгений Качалов.
Амбассадор PokerMatch задался не только целью покорить отметку в 10М призовых за карьеру, но и принести пользу своей стране. Часть от выигрыша Евгений и PokerMatch отправят на гуманитарные нужды украинцев, которые пострадали от войны с Россией.
В середине июня Качалов уже добыл первые призовые в шутаут-ивенте (5,8К). Однако на днях покеристу покорился более серьезный успех. Евгений не побоялся зайти в турнир H.O.R.S.E. с бай-ином 10 тысяч.
В итоге украинец добрался до итогового 20 места, что позволило ему заработать 20,2 тысячи долларов. Всего за карьеру Евгений выиграл один браслет WSOP (в 2011 году), а также 9,2 миллиона призовых. Победителем ивента стал Эндрю Йе, поднявший почти 500К.
Результаты финального стола турнира WSOP H.O.R.S.E. Championship :
- Эндрю Йе – 487,1 тыс. долларов
- Крейг Чет – 301 тыс. долларов
- Филип Лонг – 209,4 тыс. долларов
- Брюс Йоки – 148,8 тыс. долларов
- Джон Расенер – 108,2 тыс. долларов
- Пол Соколофф – 80,5 тыс. долларов
- Майк Городински – 61,3 тыс. долларов
- Эрик Вассерсон – 47,8 тыс. долларов
- Исмаэль Боянг – 38,2 тыс. долларов