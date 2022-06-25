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Оказался на коне! Украинец покоряет Лас-Вегас ради гуманитарной помощи стране

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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25 июня, 10:49
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Амбассадор PokerMatch Евгений Качалов во второй раз попал в призы на Мировой серии покера, заработав 20 тысяч долларов
Евгений Качалов - амбассадор PokerMatch
Евгений Качалов - амбассадор PokerMatch

Украинцы продолжают добиваться успеха на Мировой серии покера. Приехал на WSOP 2022 и самый успешный покерист в истории Украины Евгений Качалов.

Амбассадор PokerMatch задался не только целью покорить отметку в 10М призовых за карьеру, но и принести пользу своей стране. Часть от выигрыша Евгений и PokerMatch отправят на гуманитарные нужды украинцев, которые пострадали от войны с Россией.

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В середине июня Качалов уже добыл первые призовые в шутаут-ивенте (5,8К). Однако на днях покеристу покорился более серьезный успех. Евгений не побоялся зайти в турнир H.O.R.S.E. с бай-ином 10 тысяч.

В итоге украинец добрался до итогового 20 места, что позволило ему заработать 20,2 тысячи долларов. Всего за карьеру Евгений выиграл один браслет WSOP (в 2011 году), а также 9,2 миллиона призовых. Победителем ивента стал Эндрю Йе, поднявший почти 500К.

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Результаты финального стола турнира WSOP H.O.R.S.E. Championship :

  1. Эндрю Йе – 487,1 тыс. долларов
  2. Крейг Чет – 301 тыс. долларов
  3. Филип Лонг – 209,4 тыс. долларов
  4. Брюс Йоки – 148,8 тыс. долларов
  5. Джон Расенер – 108,2 тыс. долларов
  6. Пол Соколофф – 80,5 тыс. долларов
  7. Майк Городински – 61,3 тыс. долларов
  8. Эрик Вассерсон – 47,8 тыс. долларов
  9. Исмаэль Боянг – 38,2 тыс. долларов

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57.1
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