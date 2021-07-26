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Один з найбагатших покеристів світу Девід Пітерс виграв третій браслет WSOP (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
26 липня, 18:25
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Американський хайроллеров зумів тріумфувати у найдорожчому турнірі Світової серії покеру онлайн і підняти майже 300 тисяч доларів
Девід Пітерс - триразовий чемпіон WSOP
Девід Пітерс - триразовий чемпіон WSOP / Фото: Pokernews

В інтернеті триває Світова серія покеру (WSOP Online), де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Зазвичай кожен день організація проводить по одному турніру, однак вчорашній був винятком. На WSOP було розіграно відразу два золотих браслети в турнірах з Безлімітного Холдему.

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Основна увага до себе привернув івент Lucky 7's High Roller з найбільшим бай-іном в серії – 7777 доларів. Не дивно, що подія зібрала лише 151 вхід. У призові місця потрапили 36 гравців, а у фіналка пробилися найпопулярніші з них – Девід Пітерс та Джейсон Кун.

І якщо останній задовольнявся восьмим місцем, то Пітерс дійшов до хедз-апу і став чемпіоном івенту. До вирішальної дуелі Девід підійшов з анонімом CherryHillPd з рівними стеками, тому вирішальна боротьба нагадувала американські гірки.

Втім, американець, який був чіплідером з самого початку фінального столу, зумів зменшити банк суперника і змусити його піти в олл-ін з Q2. Сам же Пітерс тріумфував у вирішальній роздачі з парою "десяток".

Для Девіда це вже третій браслет на WSOP. Раніше він вигравав турніри Світової серії покеру у 2016 (офлайн) і 2020 (онлайн) роках. Відзначимо, що Пітерс є одним з найбагатших покеристів у світі, вигравши за свою кар'єру 34,8 мільйони доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #25:

  1. Девід Пітерс – 283,9 тис. доларів
  2. CherryHillPd – 175,4 тис. доларів
  3. Раян Лапланте – 120,6 тис. доларів
  4. Брендон Адамс – 84,5 тис. доларів
  5. Джозеф Деместріо – 60,4 тис. доларів
  6. Крістофер Стаатс – 44,7 тис. доларів
  7. Гален Холл – 33,5 тис. доларів
  8. Джейсон Кун – 25 тис. доларів

В іншому івенті дня The BIG 500 Encore зібралося понад 1100 гравців, оскільки бай-ін в нього становив лише 500 доларів. Його переможцем став маловідомий американець Ерік ван Аукен, який здолав у хедз-апі Домініка Сарле. З успіхів відомих гравців можна хіба що відзначити 64 місце чемпіона п'ятничного івенту Раяна Хагерті.

Результати фінального столу WSOP Online Event #26:

  1. Ерік ван Аукен – 93,6 тис. доларів
  2. Домінік Сарле – 57,8 тис. доларів
  3. Корі Пеггеот – 40,9 тис. доларів
  4. Наїчанг Чен – 29,3 тис. доларів
  5. Томаш Трельскі – 21,3 тис. доларів
  6. Дін Каррері – 15,6 тис. доларів
  7. Джастін Вонг – 11,7 тис. доларів
  8. Джейкоб Тул – 8,8 тис. доларів
  9. Джек Макклілланд – 6,7 тис. доларів

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