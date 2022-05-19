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Неймовірна роздача у покері! Як троє топових гравців запалили на телешоу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 травня, 11:41
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Філ Айві, Даніель Негреану та Патрік Антоніус розіграли круту роздачу в кеш-ігри на High Stakes Poker, наростивши банк до 311 тисяч доларів.
Даніель Негреану, Патрік Антоніус та Філ Айві запалили на High Stakes Poker
Даніель Негреану, Патрік Антоніус та Філ Айві запалили на High Stakes Poker

Культове шоу High Stakes Poker є найпопулярнішим у світі покеру. Організатори збирають у себе зірок цього виду спорту та влаштовує між ними кеш-ігри.

У недавньому випуску взяли участь ікони покера Дойл Брансон, Філ Айві, Том Дван, Даніель Негреану та Патрік Антоніус. І одна з роздач вийшла по-справжньому вогненною! Руки були такі:

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  • Патрік Антоніус 5♠️5♦️
  • Філ Айві К♣️10♦️
  • Гаррі Гіббс 6♦️4♦️
  • Даніель Негреану 9♠️9♥️

На префлопі Антоніус зробив рейз 2,5К доларів і його підтримала вище названа трійка. На стіл приземлилися 5♣️9♦️10♥️, подарувавши двом гравцям по сету.

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Гіббс швидко вийшов із гри після ставки Патріка у 5 тисяч, але Філ та Даніель її підтримали. На торні прилетіла 10♣️, через що у Айві утворився сет, а у Антоніуса та Негреану – по фулл-хаусу. Старший був у KidPoker.

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Канадець поставив 26К та Айві з Антоніусом зрівняли. Жінка Q♦️ на рівері розклад не змінила, перемога повинна була дістатись Негреану.

Даніель зробив ставку в 54К, змусивши Айві скинути карти. А ось Антоніус перебив її і пішов до олл-іну (156 тисяч). Тут уже канадець подумав, що Патрик має десятки чи пані, вирішив скинути переможну руку. У результаті банк 311 тисяч доларів дістався фіну.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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