Американський мультиміліонер програв 934 тисячі доларів через дику невдачу в телешоу

Брін Кенні примудрився програти дорогу роздачу з готовим фулл-хаусом. Його обіграв бізнесмен, якому посміхнувся успіх

Брін Кенні (ліворуч) та Кріш Меннон (праворуч) влаштували дику роздачу в покерному телешоу / Фото: Pokernews

Телешоу High Stakes Poker є найпопулярнішою програмою про покер на ТБ. Організатори часто запрошують до себе топ-гравців та знаменитостей заради кеш-турнірів із високими ставками.

Днями вийшов випуск за участю найуспішнішого покериста в історії Бріна Кенні. У ньому американець потрапив у дику бед-біт ситуацію, програвши солідний банк за одну роздачу.

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Брін отримав одномісні 9-6 в одній із роздач і різко підвищив ставки до 20 тис. доларів. Йому зумів відповісти лише бізнесмен Кріш Менон із парою "сімок" на руках.

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Флоп був за Кенні (6-5-6), дозволивши тому зібрати сет. Це дало йому підстави й надалі підвищувати ставки. Втім, новий бід на 30К доларів підтримали Кріш.

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На торні зайшла ще одна "п'ятірка", що дала Бріну вже сформований фул-хаус. На цей раз Кенні поставив 80К і напоровся на підвищення від Менона до 200 тисяч.

У бізнесмена залишалося лише два аути – "сімки". І одна з них таки прилетіла на рівері, давши йому старший фулл-хаус! У результаті опоненти довели банк до 934 тисяч доларів, які дісталися Менону.

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Зазначимо, що Кенні є найуспішнішим покеристом в історії. За свою кар'єру Брін встиг виграти один браслет WSOP та заробити аж 57,2 мільйона доларів.