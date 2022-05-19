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Невероятная раздача в покере! Как трое топовых игроков зажгли на телешоу

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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19 мая, 11:41
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Фил Айви, Даниэль Негреану и Патрик Антониус разыграли крутую раздачу в кэш-игры на High Stakes Poker, нарастив банк до 311 тысяч долларов
Даниэль Негреану, Патрик Антониус и Фил Айви зажгли на High Stakes Poker
Даниэль Негреану, Патрик Антониус и Фил Айви зажгли на High Stakes Poker

Культовое шоу High Stakes Poker является самым популярным в покерном мире. Организаторы собирают у себя звезд данного вида спорта и устраивает между ними кэш-игры.

В недавнем выпуске приняли участие иконы покера Дойл Брансон, Фил Айви, Том Дван, Даниэль Негреану и Патрик Антониус. И одна из раздач вышла по-настоящему огненной! Руки были следующие:

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  • Патрик Антониус 5♠️5♦️
  • Фил Айви К♣️10♦️
  • Гарри Гиббс 6♦️4♦️
  • Даниэль Негреану 9♠️9♥️

На префлопе Антониус сделал рейз 2,5К долларов и его поддержала выше названная тройка. На стол приземлились 5♣️9♦️10♥️, подарив двум игрокам по сету.

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Гиббс быстро вышел из игры после ставки Патрика в 5 тысяч, но Фил и Даниэль ее поддержали. На терне прилетела 10♣️, из-за чего у Айви образовался сет, а у Антониуса и Негреану – по фулл-хаусу. Более старший был у KidPoker.

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Канадец поставил 26К и Айви с Антониусом уравняли. Дама Q♦️ на ривере расклад не изменила, победа должна была достаться Негреану.

Даниэль сделал ставку в 54К, заставив Айви скинуть карты. А вот Антониус перебил ее и пошел в олл-ин (156 тысяч). Тут уже канадец подумал, что у Патрика есть десятки или дамы, решил скинуть победную руку. В итоге банк в 311 тысяч долларов достался финну.

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4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
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Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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