Невероятная раздача в покере! Как трое топовых игроков зажгли на телешоу

Фил Айви, Даниэль Негреану и Патрик Антониус разыграли крутую раздачу в кэш-игры на High Stakes Poker, нарастив банк до 311 тысяч долларов

Даниэль Негреану, Патрик Антониус и Фил Айви зажгли на High Stakes Poker

Культовое шоу High Stakes Poker является самым популярным в покерном мире. Организаторы собирают у себя звезд данного вида спорта и устраивает между ними кэш-игры.

В недавнем выпуске приняли участие иконы покера Дойл Брансон, Фил Айви, Том Дван, Даниэль Негреану и Патрик Антониус. И одна из раздач вышла по-настоящему огненной! Руки были следующие:

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Патрик Антониус 5♠️5♦️

5♠️5♦️ Фил Айви К♣️10♦️

К♣️10♦️ Гарри Гиббс 6♦️4♦️

6♦️4♦️ Даниэль Негреану 9♠️9♥️

На префлопе Антониус сделал рейз 2,5К долларов и его поддержала выше названная тройка. На стол приземлились 5♣️9♦️10♥️, подарив двум игрокам по сету.

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Гиббс быстро вышел из игры после ставки Патрика в 5 тысяч, но Фил и Даниэль ее поддержали. На терне прилетела 10♣️, из-за чего у Айви образовался сет, а у Антониуса и Негреану – по фулл-хаусу. Более старший был у KidPoker.

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Канадец поставил 26К и Айви с Антониусом уравняли. Дама Q♦️ на ривере расклад не изменила, победа должна была достаться Негреану.

Даниэль сделал ставку в 54К, заставив Айви скинуть карты. А вот Антониус перебил ее и пошел в олл-ин (156 тысяч). Тут уже канадец подумал, что у Патрика есть десятки или дамы, решил скинуть победную руку. В итоге банк в 311 тысяч долларов достался финну.