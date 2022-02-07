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Невизнана республіка краще, ніж Росія! Сочі позбавили права на проведення великого турніру

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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7 лютого, 18:34
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Ситуація з ковідом та проблеми з логістикою змусили організаторів Triton Super High Roller змінити місце проведення. Турніри пройдуть на Північному Кіпрі
Серія Triton Super High Roller пройде на Північному Кіпрі з 2 по 15 квітня
Серія Triton Super High Roller пройде на Північному Кіпрі з 2 по 15 квітня / Фото: Getty Images

Топова серія покеру Triton Super High Roller ніяк не може повернутися після пандемії коронавірусу. Спочатку її старт було призначено на 17 лютого на острові Балі.

Проте Індонезія запровадила суворе обмеження на в'їзд іноземних громадян, у зв'язку з чим організатори перемістили серію на невизначений термін. У результаті Triton вирішили провести альтернативну серію з 4-х івентів Сочі у квітні.

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Втім, і вона зазнала певних змін. Повідомляється, що серія турнірів не пройде в Росії через важку ковідну ситуацію, а також проблему з організацією перельотів до РФ. Вирішення питання знайшли неординарне.

У ті ж дати на Північному Кіпрі відбудуться дві серії Triton High Roller із бай-інами від 25 тисяч до 250К. З 2 по 6 квітня на покеристів чекає Triton Poker Cyprus Special Edition, а з 7 по 15 число – Super High Roller Series Europe.

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Очікується, що заходи відбудуться у п'ятизірковому готелі Merit. Зараз потрапити на Північний Кіпр не так складно, як в інші країни, та й ситуація з ковідом там краща.

У невизнаній республіці немає обов'язкового карантину після прибуття, а при перетині кордону досить показати негативний ПЛР-тест чи паспорт про вакцинацію. Нагадаємо, що незалежність Північного Кіпру у світі визнає лише Туреччина.

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