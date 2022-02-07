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Непризнанная республика лучше, чем Россия! Сочи лишили права на проведение крупного турнира

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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7 февраля, 18:34
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Ситуация с ковидом и проблемы с логистикой заставили организаторов Triton Super High Roller поменять место проведения. Турниры пройдут на Северном Кипре
Серия Triton Super High Roller пройдет на Северном Кипре со 2 по 15 апреля
Серия Triton Super High Roller пройдет на Северном Кипре со 2 по 15 апреля / Фото: Getty Images

Топовая покерная серия Triton Super High Roller все никак не может вернуться после пандемии коронавируса. Изначально ее старт был назначен на 17 февраля на острове Бали.

Однако Индонезия ввела строгое ограничение на въезд иностранных граждан, из-за чего организаторы переместили серию на неопределенный срок. В итоге Triton решили провести альтернативную серию из 4-х ивентов в Сочи в апреле.

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Впрочем, и она претерпела определенных изменений. Сообщается, что серия турниров не пройдет в России из-за тяжелой ковидной ситуации, а также проблемой с организацией перелетов в РФ. Решение вопроса нашли неординарное.

В те же даты на Северном Кипре пройдут две серии Triton High Roller с бай-инами от 25 тысяч до 250К. Со 2 по 6 апреля покеристов ждет Triton Poker Cyprus Special Edition, а с 7 по 15 число – Super High Roller Series Europe.

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Ожидается, что мероприятия пройдут в пятизвездочном отеле Merit. На данный момент попасть на Северный Кипр не так сложно, как в другие страны, да и обстановка с ковидом там получше.

В непризнанной республике нет обязательного карантина после прибытия, а для пересечения границы достаточно показать отрицательный ПЦР-тест или паспорт о вакцинации. Напомним, что независимость Северного Кипра в мире признает лишь Турция.

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