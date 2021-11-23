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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

На коні – 65 тисяч! Двоє українців претендують на перемогу у великому онлайн-турнірі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
23 листопада, 15:00
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Павло Колінковський та Іван Льохін входять до трійки лідерів Головної події Irish Poker Masters за фінальним столом, де з ними також зіграє і Гліб Тремзін
Павло Колінковський лідирує в Main Event Irish Poker Cup
Павло Колінковський лідирує в Main Event Irish Poker Cup / Фото: Pokeroff

Сьогодні в Лас-Вегасі добігає кінця Світова серія покеру, яка вперше пройшла у "живому" режимі зі старту пандемії коронавірусу При цьому, звичайно, онлайн-покер продовжував жити своїм життям і проводити великі турніри.

Так, один із румів провів велику серію Irish Poker Masters, яка складається із 18-ти турнірів. Стартували вони 5 листопада, а вже завтра закінчиться Головна подія IPM.

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Бай-ін Main Event становив 1100 євро, а всього на турнір зареєструвалося 149 учасників. Учора ж визначився фінальний стіл івенту, куди вийшли одразу двоє українців.

Лідером чіпкаунта є Павло Колінковський, що має стек 127 вб і впевнено випереджає грека Георгіоса Зісімупулоса (95 вб). На третьому місці йде ще один наш представник Іван Льохін (89 вб).

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Гліб Тремзін – експерт PokerMatch
Гліб Тремзін – експерт PokerMatch / Фото: PokerMatch

Крім того, за фіналку вийшов і експерт PokerMatch Гліб Тремзін, у якого поки що шостий стек (52 бб). Зазначимо, що учасники фінального столу вже гарантували собі щонайменше 6,8 тисяч євро. Переможцю ж дістанеться приз у 65,7 тисячі. При цьому підвищити цю суму можна за допомогою нокаутів суперників.

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