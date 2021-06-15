Милашка-покеристка, яка підкорила Австралію – яскраві фото Саманти Абернаті

Американку по праву називають однією з найкрасивіших представниць жіночої статі за покерним столом

Саманта Абернаті - одна з найгарячіших красунь в покері / Фото: Instagram Саманти Абернаті

Дівчата в покері – це не рідкість. Нещодавно ми розповідали про американку китайського походження Марію Хо, яка зачаровує своєю красою конкурентів. Також однією з найкрасивіших покеристок світу визнають Саманту Абернаті.

Красуня народилася в 1991 році в Атланті та з дитинства планувала працювати дизайнером і фотографом. Вона навіть провчилася у Школі мистецтв у Савані. У 2014 році Саманта переїхала в Чикаго та успішно влаштувалася веб-дизайнером і розробником програмного забезпечення.

У тому ж році вона і показала себе вперше в покері, шість разів опинившись у призовий зоні на турнірі WSOP у знаменитому казино Лас-Вегаса "Caesars Palace". Успіх змусив її переосмислити свої цілі, через що вона вирішила попрощатися з роботою і сконцентруватися на картах.

Найгучніший успіх прийшов до неї у 2016 році. На турнірі Aussie Millions Poker Championship в Мельбурні Абернаті здивувала всіх, завершивши Головну подію на третій позиції з призовими в 437 тисяч доларів. Це досягнення досі становить 76% від її загального доходу в покері.