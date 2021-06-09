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Мел Гібсон та Джоді Фостер підкорюють картковий світ – у найкращому вестерні про покер "Меверік"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
9 червня, 19:40
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Кінострічка покаже, як головний герой добирався до чемпіонату світу з покеру звезення всі перепони світу дикого заходу
Фільм "Меверік" - найкращий вестерн про покер
Фільм "Меверік" - найкращий вестерн про покер / Фото: rottentomatoes.com

Якщо у вас є бажання зануритися у світ вестерну, одним з топових фільмів про покер даного жанру є кінострічка "Меверік" режисера Річарда Доннера. Двогодинне кіно було випущено в далекому 1994 році і має зірковий акторський склад.

Головну роль в комедії зіграв Мел Гібсон. Його герой Брет Меверік є професійним картярем, який має намір відправитися на чемпіонат світу з покеру. Втім, необхідних 25 тисяч доларів для внеску у нього немає. Брет вирішує отримати борги зі знайомих, а також заробити на місцевих турнірах. Там він зустрічається із загадковою аферисткою Аннабель, яку зіграла Джоді Фостер.

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Парочка вирушає в дорогу на турнір, проте перешкоди ніби самі виростають на шляху Меверіка. Він ледь не зривається в обрив, потрапляє в руки індіанців, опиняється в полоні у інших бандитів. В результаті Брет дивом добирається до чемпіонату світу з покеру, проте і на цьому його біди не закінчуються.

Чого очікувати за покерним столом і як можуть себе несподівано повести ще недавні союзники? Пориньте в світ дикого заходу, щоб сповна оцінити цей кіношедевр, який отримав море приємних відгуків від кінокритиків!

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Покер - виключно американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя

Анатолій Карпов
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