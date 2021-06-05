Як руда красуня підкорює світ підпільного покеру: драматичний шлях Моллі Блум у фільмі "Велика Гра"

Кінострічка заснована на реальній історії невдалої лижниці, яка вирішила навести шуму в гральному бізнесі

Чарівна Джесіка Честейн шикарно зіграла головну роль у фільмі / Фото: Amazon

У 2017 році на кіноекрани в США вийшла одна з найвідоміших драм про покер під назвою "Гра Моллі" (в російському перекладі частіше зустрічається назва "Велика гра"). Фільм став екранізацією однойменної книги, яку написала сама Моллі Блум на основі реальної історії свого життя.

У фільмі роль Моллі виконала руда актриса-красуня Джессіка Честейн, відома за блокбастерами "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун" і "Марсіанин", а також серіалу "Вероніка Марс". Головна героїня фільму мріяла про славну кар'єру лижниці та готувалася до Зимової Олімпіади під керівництвом свого батька, якого, до речі, грає Кевін Костнер. Однак важка травма остаточно поставила хрест на її мріях.

В результаті Моллі йде на серйозний крок і переїжджає з рідного Колорадо в Лос-Анджелес, де в результаті влаштовується на роботу в підпільне казино. Потрапивши у світ покеру, дівчина починає швидко заглиблюватися в суть гри та ближче знайомитися зі статусними знаменитостями. Втім, її кар'єра в цьому закладі тривала недовго, оскільки після сварки з начальником Моллі вирішує йти своїм шляхом та відкрити власний покерний клуб.

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Фільм яскраво ілюструє кримінальну сторону гри в карти, а також показує різноманітні проблеми, з якими Моллі доводиться зіткнутися в такому небезпечному бізнесі. Дівчина пройшла через зраду, розборки з італійською та російською мафіями, арешт, побиття та навіть наркотичну залежність. Чим же в підсумку все закінчилося? Пропонуємо приділити дві години свого часу, щоб разом з акторами зануритися у світ підпільного покеру. Фільм доступний для перегляду за передплатою на OLL.TV.