Мел Гибсон и Джоди Фостер покоряют карточный мир – в лучшем вестерне о покере "Мэверик"

Кинолента покажет, как главный герой добирался до чемпионата мира по покеру свозь все преграды мира дикого запада

Фильм "Мэверик" - лучший вестерн о покере / Фото: rottentomatoes.com

Если у вас есть желание окунуться в мир вестерна, одним из топовых фильмов о покере данного жанра является кинолента "Мэверик" режиссера Ричарда Доннера. Двухчасовое кино было выпущено в далеком 1994 году и имеет звездный актерский состав.

Главную роль в комедии сыграл Мел Гибсон. Его герой Брэт Мэверик является профессиональным картежником, который намерен отправиться на чемпионат мира по покеру. Впрочем, необходимых 25 тысяч долларов для взноса у него нет. Брэт решает получить долги со знакомых, а также заработать на местных турнирах. Там он встречается с загадочной аферисткой Аннабель, которую сыграла Джоди Фостер.

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Парочка отправляется в путь на турнир, однако преграды будто сами вырастают на пути Мэверика. Он едва не срывается в обрыв, попадает в руки индейцев, оказывается в плену у других бандитов. В итоге Брэт чудом добирается до чемпионата мира по покеру, однако и на этом его беды не заканчиваются.

Чего ожидать за покерным столом и как могут себя неожиданно повести еще недавние союзники? Окунитесь в мир дикого запада, чтобы сполна оценить этот киношедевр, получивший море лестных отзывов от кинокритиков!