Изменить язык на: UA Перейти к новостям
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Мел Гибсон и Джоди Фостер покоряют карточный мир – в лучшем вестерне о покере "Мэверик"

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
9 июня, 19:40
Копировать ссылку
Кинолента покажет, как главный герой добирался до чемпионата мира по покеру свозь все преграды мира дикого запада
Фильм "Мэверик" - лучший вестерн о покере
Фильм "Мэверик" - лучший вестерн о покере / Фото: rottentomatoes.com

Если у вас есть желание окунуться в мир вестерна, одним из топовых фильмов о покере данного жанра является кинолента "Мэверик" режиссера Ричарда Доннера. Двухчасовое кино было выпущено в далеком 1994 году и имеет звездный актерский состав.

Главную роль в комедии сыграл Мел Гибсон. Его герой Брэт Мэверик является профессиональным картежником, который намерен отправиться на чемпионат мира по покеру. Впрочем, необходимых 25 тысяч долларов для взноса у него нет. Брэт решает получить долги со знакомых, а также заработать на местных турнирах. Там он встречается с загадочной аферисткой Аннабель, которую сыграла Джоди Фостер.

Читайте также: Драматический путь Молли Блум в фильме "Большая игра"

Парочка отправляется в путь на турнир, однако преграды будто сами вырастают на пути Мэверика. Он едва не срывается в обрыв, попадает в руки индейцев, оказывается в плену у других бандитов. В итоге Брэт чудом добирается до чемпионата мира по покеру, однако и на этом его беды не заканчиваются.

Чего ожидать за покерным столом и как могут себя неожиданно повести еще недавние союзники? Окунитесь в мир дикого запада, чтобы сполна оценить этот киношедевр, получивший море лестных отзывов от кинокритиков!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Опрос
Крестный отец
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Цитата дня

Покер - чисто американская история, что любой может ухватить за хвост птицу счастья

Анатолий Карпов
Подробнее

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять