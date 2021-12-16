Легенда покеру відвідав переможний матч команди з Лас-Вегаса в НХЛ (фото)

Даніель Негреану намагається не пропускати поєдинки Вегас Голден Найтс, проте покерний розклад не завжди дозволяє йому прийти на стадіон

Даніель Негреану – вболівальник хокейної команди Вегас Голден Найтс / Фото: Instagram Даніеля Негреану

У НХЛ у розпалі сезон 2021-2022. Команди відіграли трохи більше третини дистанції, а нині ігри проходять щодня. Колективи розбилися не лише на дві конференції по 16 учасників, а й на 4 дивізіони по вісім.

Однією з команд є Вегас Голден Найтс, яка заснована та виступає в НХЛ з 2017 року. Неважко здогадатися, що колектив має чимало шанувальників у покерному світі, враховуючи місто дислокації.

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Мабуть, найзапеклішим фанатом Вегаса є канадець Даніель Негреану. Хлопець намагається відвідувати ігри "золотих лицарів" та брати активну участь у житті клубу.

Так, у вихідні Негреану з друзями відвідали поєдинок Вегаса проти лідера Західної конференції Міннесоти. Знімком із заповненої хокейної арени Даніель похвалився на своїй сторінці у Instagram.

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Зазначимо, що візит канадця не пройшов даремно. Вегас обіграв Міннесоту у захоплюючому поєдинку (6:4). Це дозволило команді Кессіді піднятися на 7 місце у турнірі та підібратися до лідера таблиці на відстань чотирьох очок.