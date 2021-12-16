Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Легенда покера посетил победный матч команды из Лас-Вегаса в НХЛ (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 декабря, 19:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Даниэль Негреану старается не пропускать поединки Вегас Голден Найтс, однако покерное расписание не всегда позволяет ему прийти на стадион
Даниэль Негреану - болельщик хоккейной команды Вегас Голден Найтс
Даниэль Негреану - болельщик хоккейной команды Вегас Голден Найтс / Фото: Instagram Даниэля Негреану

В НХЛ в разгаре сезон 2021-2022. Команды отыграли чуть более трети дистанции, а нынче игры проходят каждый день. Коллективы разбились не только на две конференции по 16 участников, но и на 4 дивизиона по восемь.

Одной из команд является Вегас Голден Найтс, основанная и выступающая в НХЛ с 2017 года. Нетрудно догадаться, что у коллектива немало поклонников в покерном мире, учитывая город дислокации.

Реклама

Читайте также: В покере может появиться шахматный атрибут, который поможет ускорить игру

Пожалуй, самым ярым фанатом Вегаса является канадец Даниэль Негреану. Парень старается посещать игры "золотых рыцарей" и брать активное участие в жизни клуба.

Так, на выходных Негреану с друзьями посетили поединок Вегаса против лидера Западной конференции Миннесоты. Снимком с заполненной хоккейной арены Даниэль похвастался на своей страничке в Instagram.

Реклама

Отметим, что визит канадца не прошел зря. Вегас обыграл Миннесоту в захватывающем поединке (6:4). Это позволило команде Кэссиди подняться на 7 место в турнире и подобраться к лидеру таблицы на расстояние четырех очков.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять