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Хто це такий? Бізнесмен з Філадельфії залишив Хельмута та Негреану без браслета WSOP (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 жовтня, 16:45
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Джессі Кляйн не побоявся внести 25 тисяч доларів в турнір хайролерів, однак інвестиція себе виправдала
Джессі Кляйн виграв перший браслет WSOP
Джессі Кляйн виграв перший браслет WSOP / Фото: WSOP

У четвер в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Вже визначилися перші три володарі золотих браслетів серії. Два стартових івенти виграли Джеймс Барнетт і Джеремі Осмус. А сьогодні вночі підійшов до кінця перший івент хайролерів H.O.R.S.E.

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Івент включав в себе найпопулярніші види покеру – Холдем, Омаха, Разз та Стад. Бай-ін турніру склав аж 25 тисяч, а в нього було виконано аж 78 входів.

До фіналки дійшов і рекордсмен WSOP по браслетах Філ Хельмут (15 нагород). Також був близький до останньої стадії гри і Даніель Негреану, але канадець залишив турнір на баблі (10 місце).

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В результаті Хельмут так і не дістався до свого чергового браслета. Філ фінішував на шостому місці, заробивши майже 100 тисяч. А тріумфатором несподівано став американець Джессі Кляйн.

Бізнесмен з Філадельфії не є професійним гравцем в покер, а більше часу приділяє своїй рекрутинговій агенції та двом дітям. Його останні призові в покері датовані аж 2010 роком.

"Я приїхав, щоб зіграти в цьому одному турнірі. Уже в неділю я відлітаю додому. Але раз виграв турнір, може бути повернуся. Я завжди граю в покер на перемогу, але я не професійний гравець. Дуже хотілося зіграти в H.O.R.S.E, люблю різні ігри".

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Перемога дозволила Кляйна не тільки добути перший браслет в кар'єрі, але і заробити найбільші призові – понад 550 тисяч доларів! Раніше загальний дохід Джессі від покеру становив лише 23 тисячі.

Результати фінального столу WSOP H.O.R.S.E:

  1. Джессі Кляйн – 552,1 тис доларів
  2. Бенні Глейзер – 341,3 тис доларів
  3. Девід Бенжамін – 236,6 тис доларів
  4. Чед Івслейдж – 169,2 тис доларів
  5. Філіп Штернхаймер – 125 тис доларів
  6. Філ Хельмут – 95,4 тис доларів
  7. Бен Ю – 75,3 тис доларів
  8. Діджей Баклі – 61,5 тис доларів
  9. Метт Гланц – 54,2 тис доларів
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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
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