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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Кто это такой? Бизнесмен из Филадельфии оставил Хельмута и Негреану без браслета WSOP (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
3 октября, 16:45
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Джесси Кляйн не побоялся внести 25 тысяч долларов в турнир хайроллеров, однако инвестиция себя оправдала
Джесси Кляйн выиграл первый браслет WSOP
Джесси Кляйн выиграл первый браслет WSOP / Фото: WSOP

В четверг в Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера. WSOP вернулась в офлайн-режим после того, как в прошлом году сделала паузу из-за пандемии коронавируса.

Уже определились первые три обладателя золотых браслетов серии. Два стартовых ивента выиграли Джеймс Барнетт и Джереми Осмус. А сегодня ночью подошел к концу первый ивент хайроллеров H.O.R.S.E.

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Ивент включал в себя самые популярные виды покера – Холдем, Омаха, Разз и Стад. Бай-ин турнира составил аж 25 тысяч, а в него было совершено аж 78 входов.

До финалки дошел и рекордсмен WSOP по браслетам Фил Хельмут (15 наград). Также был близок к последней стадии игры и Даниэль Негреану, но канадец покинул турнир на баббле (10 место).

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В итоге Хельмут так и не добрался до своего очередного браслета. Фил финишировал на шестом месте, заработав почти 100 тысяч. А триумфатором неожиданно стал американец Джесси Кляйн.

Бизнесмен из Филадельфии не является профессиональным игроком в покер, а больше времени уделяет своему рекрутинговому агентству и двум детям. Его последние призовые в покере датированы аж 2010 годом.

"Я приехал, чтобы сыграть в этом одном турнире. Уже в воскресенье я улетаю домой. Но раз выиграл турнир, может быть вернусь. Я всегда играю в покер на победу, но я не профессиональный игрок. Очень хотелось сыграть в H.O.R.S.E, люблю разные игры".

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Победа позволила Кляйну не только добыть первый браслет в карьере, но и заработать крупнейшие призовые – более 550 тысяч долларов! Ранее общий доход Джесси от покера составлял лишь 23 тысячи.

Результаты финального стола WSOP H.O.R.S.E:

  1. Джесси Кляйн – 552,1 тыс долларов
  2. Бенни Глейзер – 341,3 тыс долларов
  3. Дэвид Бенжамин – 236,6 тыс долларов
  4. Чэд Ивслейдж – 169,2 тыс долларов
  5. Филип Штернхаймер – 125 тыс долларов
  6. Фил Хельмут – 95,4 тыс долларов
  7. Бен Ю – 75,3 тыс долларов
  8. ДиДжей Бакли – 61,5 тыс долларов
  9. Мэтт Гланц – 54,2 тыс долларов
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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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Игра
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