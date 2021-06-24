Красуня з вівчаркою: дружина відомого покериста завела Instagram своєму сторожовому собаці (фото)

Юліана Раст активно веде аккаунт своєї німецької вівчарки Майї, показуючи свій відпочинок з собакою

/ Фото: Instagram Юліанни Раст

Нещодавно ми знайомили вас з чарівною дружиною американського покериста Браяна Раста . Красуня Юліана хвалиться в Instagram не тільки своїми прекрасними формами, а й домашнім вихованцем.

Пара завела собі німецьку сторожову вівчарку Майю, створивши їй при цьому акаунт в Instagram. Юліана любить показувати спільні фото з собакою. Наприклад, вчора ж дівчина виклала відео прогулянки з Майєю, показавши себе в спокусливій облягаючому червоній сукні.

Найулюбленішим місцем для розваги у Майї є пляжі Ріо-де-Жанейро, де собака любить купатися в океані. Хоча, звичайно ж, більшість підписників аккаунт привертає завдяки апетитній господині Майї.