Красотка с овчаркой: жена известного покериста завела Instagram своей сторожевой собаке (фото)

Недавно мы знакомили вас с очаровательной женой американского покериста Брайана Раста. Красотка Юлиана хвастается в Instagram не только своими прекрасными формами, но и домашним питомцем.
Пара завела себе немецкую сторожевую овчарку Майю, создав ей при этом аккаунт в Instagram. Юлиана любит показывать совместные фото с собакой. К примеру, вчера же девушка выложила видео прогулки с Майей, показав себя в соблазнительном облегающем красном платье.
Самым любимым местом для развлечения у Майи являются пляжи Рио-де-Жанейро, где собака любит купаться в океане. Хотя, конечно же, большинство подписчиков аккаунт привлекает благодаря аппетитной хозяйке Майи.