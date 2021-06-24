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Красотка с овчаркой: жена известного покериста завела Instagram своей сторожевой собаке (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
24 июня, 21:00
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Юлиана Раст активно ведет аккаунт своей немецкой овчарки Майи, показывая свой отдых с собакой
Обворожительная Юлиана Раст любит проводить свободное время со своей овчаркой Майей
Обворожительная Юлиана Раст любит проводить свободное время со своей овчаркой Майей / Фото: Instagram Юлианны Раст

Недавно мы знакомили вас с очаровательной женой американского покериста Брайана Раста. Красотка Юлиана хвастается в Instagram не только своими прекрасными формами, но и домашним питомцем.

Пара завела себе немецкую сторожевую овчарку Майю, создав ей при этом аккаунт в Instagram. Юлиана любит показывать совместные фото с собакой. К примеру, вчера же девушка выложила видео прогулки с Майей, показав себя в соблазнительном облегающем красном платье.

Самым любимым местом для развлечения у Майи являются пляжи Рио-де-Жанейро, где собака любит купаться в океане. Хотя, конечно же, большинство подписчиков аккаунт привлекает благодаря аппетитной хозяйке Майи.

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