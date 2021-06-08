Спекотна американка з бразильським корінням: фото чарівної дружини покериста Брайана Раста

Юліана вразила своєю красою не тільки одного з найкращих гравців в покер, але і численну армію підписників в Instagram

Красуня Юліана - дружина американського хайроллера Брайана Раста / Фото: Instagram Юліанни Раст

Брайан Раст є одним з найкращих американських покеристів за весь час. За свою довгу кар'єру він не тільки заробив понад 20 мільйонів доларів, але і став володарем чотирьох браслетів WSOP. Ось уже понад 10 років з ним нерозривно йде по життю його дружина – Юліана Раст.

Покерист почав відносини з дівчиною ще у 2010 році. Юліана народилася в Бразилії, проте у 2018 році прийняла американське громадянство. У себе на батьківщині дівчина отримала історичну освіта. Втім, кар'єру собі вона вирішила робити у сфері розваг.

Юліана є моделлю і актрисою, займається танцями, а також веде власний бізнес. Крім того, у неї є свій власний сайт та Instagram, де вона показує своє життя та подорожі по світу.

У 2013 році дівчина домоглася успіху на конкурсі краси, здобувши титул Miss Brazil-USA Nevada. Від першого шлюбу у неї залишився син Крішна, однак це не зупинило зірку покеру в намірі зійтися з красунею. Один з одним їх познайомив інший покерист Філ Лаак, затягнувши Брайана в тур по Бразилії.

До слова, спочатку пара вкрай важко розуміла друг одного. Брайан не знав іспанської чи португальської, тоді як Юліана ледве розуміла англійську. Однак вони спілкувалися по Skype і вже через рік зіграли весілля, як раз після однієї з перемог Раста на WSOP. Відтоді родина живе разом в Лас-Вегасі, разом виховуючи сина Юліани.