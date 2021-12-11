Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💡 Заборона пакетів ⚽ Олександрія - Шахтар: онлайн
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Як не треба закликати карти: український гравець потрапив у дику ситуацію в онлайні (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 грудня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український покерист Рустам Гаврилюк сподівався на туза з валетом, проте доля нагородила його опонента каре вже на флопі
Рустам Гаврилюк повеселив глядачів своєю реакцією на невдалу роздачу
Рустам Гаврилюк повеселив глядачів своєю реакцією на невдалу роздачу

У ці дні в Празі добігає кінця WSOP Europe, а в інтернеті життя онлайн-покеру продовжує кипіти на повну силу. Чудово проявляються себе в них і наші співвітчизники.

Наприклад, учора святкував тріумф Андрій Новак. Українець тріумфував у першому івенті EPT Online, вигравши 65 з лишком тисяч. Щоправда, українцям не всі рішення даються вдало.

Реклама

Також нещодавно в одному з онлайн-турнірів грав інший наш співвітчизник Рустам Гаврилюк. Гравець виступав під ніком GRR127 та вирішив піти в олл-ін з AJ на руках. Його підтримав опонент із Китаю, який мав KQ.

Читайте також: Що спільного між покером та Counter-Strike?

Рустам відчував перемогу і навіть почав закликати туза всіма силами. Втім, доля досить жорстко обійшлася з Гаврилюком. Вже на флопі на стіл лягли три королі, змусивши нашого співвітчизника видати дикий сміх. На цю реакцію слід дивитися!

Реклама
@pokeroffru

Рустам (twitch.tv/grr127127) ставить олл-ін з туз-валет і отримує кол у баунті турнірі по 21 на GGПокерок! ##покер ##твічмоменти ##хайлайти ##стример

♬ оригінальний звук – Покерні хайлайти

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти