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Відомий покерист посварився з другом через програне парі на американському телешоу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
26 червня, 18:00
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Віце-чемпіон WSOP Main Event 2018 Тоні Майлс успішно пройшов смугу перешкод American Ninja Warriors, проте його колега Шон Діб відмовився платити за програний спір
Шон Діб (зліва) відмовився виплачувати 75 тисяч доларів Тоні Майлсу (праворуч) за його успіх в телешоу
Шон Діб (зліва) відмовився виплачувати 75 тисяч доларів Тоні Майлсу (праворуч) за його успіх в телешоу

Декілька років тому відомий покерист Тоні Майлс уклав зі своїм другом Шоном Дібом парі, що зможе подолати перший раунд популярного американського шоу American Ninja Warriors, в якому учасники проходять непрості смуги перешкод.

Перша спроба Майлса була невдалою, проте через два роки гравець таки досяг своєї мети. Попри серйозне ДТП в минулому році Тоні старанно готувався до випробувань. У лютому цього року американець успішно пройшов відбір, а 22 червня знявся у випуску вже самої програми.

Майлс не зміг подолати останню перешкоду, однак швидкість проходження інших етапів дозволила йому увійти до списку найкращих учасників, які пройшли до другого раунду American Ninja Warriors. Втім, його візаві по спору відмовився виконувати зобов'язання і виплачувати 75 тисяч доларів, вважаючи, що Тоні не подолав перший етап повністю, тому не може вважатися переможцем спору.

Більш того, Шон заблокував свого колишнього друга в соцмережах. До честі Майлса, він подякував Дібу за такий досвід і відправив йому 5 тисяч доларів, які мав би виплатити в разі своєї поразки в парі. Вважається, що на цьому дружба між покеристами закінчена.

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