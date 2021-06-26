Известный покерист рассорился с другом из-за проигранного пари на американском телешоу

Вице-чемпион WSOP Main Event 2018 Тони Майлс успешно прошел полосу препятствий American Ninja Warriors, однако его коллега Шон Диб отказался платить за проигранный спор

Шон Диб (слева) отказался выплачивать 75 тысяч долларов Тони Майлсу (справа) за его успех в телешоу

Несколько лет назад известный покерист Тони Майлс заключил со своим другом Шоном Дибом пари, что сможет пройти первый раунд популярного американского шоу American Ninja Warriors, в котором участники проходят непростые полосы препятствий.

Первая попытка Майлса была неудачной, однако спустя два года игрок таки достиг своей цели. Несмотря на серьезное ДТП в прошлом году, Тони усердно готовился к испытаниям. В феврале этого года американец успешно прошел отбор, а 22 июня снялся в выпуске уже самой программы.

Майлс не смог преодолеть последнюю преграду, однако скорость прохождения других этапов позволила ему войти в список лучших участников, которые прошли во второй раунд American Ninja Warriors. Впрочем, его визави по спору отказался выполнять обязательства и выплачивать 75 тысяч долларов, считая, что Тони не преодолел первый этап полностью, поэтому не может считаться победителем спора.

Более того, Шон заблокировал своего бывшего друга в соцсетях. К чести Майлса, он поблагодарил Диба за такой опыт и отправил ему 5 тысяч долларов, которые должен был бы выплатить в случае своего поражения в пари. Полагается, что на этом дружба между покеристами закончена.