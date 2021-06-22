Не помешало серьезное ДТП: известный покерист собирается покорять полосу препятствий на телешоу

Тони Майлс поспорил с Шоном Дибом, что сможет преодолеть первый этап популярной программы American Ninja Warriors

Тони Майлс решил показать себя в атлетическом телешоу / Фото: Pokernews

Несколько лет назад известный покерист Тони Майлс заключил пари с другим игроком и своим другом Шоном Дибом. Тони утверждал, что сможет преодолеть первый этап программы American Ninja Warriors – популярного телешоу, в котором участники проходят непростые полосы препятствий.

Еще в 2018 году парни поспорили на сотню тысяч долларов, что Майлс выполнит задание с трех попыток. Впрочем, сам процесс затянулся надолго. Американец сумел отобраться на шоу в 2019 году, однако неудачно показал себя. Вторая попытка Тони была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса шоу приостановили.

К тому же, Тони угодил в тяжелое ДТП на мотоцикле, сломав ключицу и порвав связки плечевого сустава. Майлс руки не опустил и занялся длительным восстановлением, чтобы уже зимой 2021 года вновь отобраться на шоу. Вчера же покерист принял второе участие на American Ninja Warriors, однако до эфира парень не имеет права разглашать результаты.

Напомним, что Майлс прославился в покерном мире в 2018 году, заняв второе место в Main Event WSOP, подняв 5 миллионов призовых. Правда, больше громких достижений за овальным столом у него нет. Что же касается Шона Диба, то его крупнейший выигрыш (1,4 миллиона долларов) случился на той же Мировой серии покера благодаря победе на турнире по Омахе.

Как выглядит первый этап American Ninja Warriors глазами Джесси Графф: