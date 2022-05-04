Іспанець виграв понад мільйон у Монте-Карло і увірвався до рейтингу найкращих покеристів світу

Адріан Матеос наближає рівень свого доходу від покеру до позначки 30 мільйонів доларів

Адріан Матеос виграв понад 1,3 мільйона у Монако / Фото: Pokernews

У Монако триває серія Європейського туру покеру EPT Monte Carlo. Вчора відбувся івент для хайролерів з немаленьким бай-іном – 100 тисяч євро.

На нього записалося 18 гравців, з яких 12 зробили реентрі. Це дозволило зібрати солідний призовий фонд у 4 мільйони євро, який розділили шестеро топ-покеристів.

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Тріумфатором став іспанський хайроллер Адріан Матеос. Це не перша його перемога на EPT Monte Carlo. Сім років тому іспанець тріумфував на Main Event серії.

"Виграти турнір суперхайроллерів через сім років після перемоги у Головній події... Це неймовірно! Той Адріан, котрий грав сім років тому, був іншою людиною. Думаю, сьогодні я зріліший і впевненіший гравець. Пандемія дуже допомогла мені покращити свою гру. Я ладен продовжувати перемагати".

Матеос зумів розбагатіти на 1,4 мільйона євро та довести рівень загального доходу за кар'єру до 27 мільйонів. Це дозволило йому увійти до ТОП-20 гравців рейтингу All Time Money List.

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Підсумки турніру EPT Monte Carlo Event 17: