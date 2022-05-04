Испанец выиграл более миллиона в Монте-Карло и ворвался в рейтинг лучших покеристов мира

Адриан Матеос приближает уровень своего дохода от покера до отметки в 30 миллионов долларов

Адриан Матеос выиграл более 1,3 миллиона в Монако / Фото: Pokernews

В Монако продолжается серия Европейского покерного тура EPT Monte Carlo. Вчера состоялся ивент для хайроллеров с немаленьким бай-ином – 100 тысяч евро.

На него записалось 18 игроков, из которых 12 сделали ре-энтри. Это позволило собрать солидный призовой фонд в 4 миллиона евро, который разделили шестеро топ-покеристов.

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Триумфатором стал испанский хайроллер Адриан Матеос. Это уже не первая его победа на EPT Monte Carlo. Семь лет назад испанец триумфовал на Main Event серии.

"Выиграть турнир суперхайроллеров через сем лет после победы в Главном событии... Это невероятно! Тот Адриан, который играл сем лет назад, был другим человеком. Думаю, сегодня я более зрелый и уверенный игрок. Пандемия очень помогла мне улучшить свою игру. Я готов продолжать побеждать".

Матеос сумел разбогатеть на 1,4 миллиона евро и довести уровень общего дохода за карьеру до 27 миллионов. Это позволило ему войти в ТОП-20 игроков рейтинга All Time Money List.

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Результаты турнира EPT Monte Carlo Event 17: