Гравець із Малайзії довів свій дохід від покеру до позначки 10 мільйонів

У Мадриді триває найпрестижніша покерна серія Triton Poker Open. Найкращі гравці з'їхалися до столиці Іспанії, щоби розіграти сотні тисяч доларів.
У восьмому івенті No Limit Short Deck Hold'em Ante Only реєструвалося всього 33 учасники, які зробили 24 ре-ентрі. Така кількість гравців пояснюється чималим бай-іном – 50 тисяч доларів.
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У результаті призовий фонд у 2,8 мільйона розділили між собою вісім найкращих покеристів. Переважна більшість виявилася азіатами. Найкращим із Європи став голландець Рене ван Кревелен (8 місце), а американець Філ Айві заскочив на 6-у позицію.
Перемога в турнірі з шорт-деку підкорилася Чину Ліму. Малазієць досяг найгучнішого успіху в кар'єрі після тріумфу на WSOPE-2019. Завдяки успіху на Triton Poker Open загальний дохід Чина перевищив позначку 10М (10,1 мільйона доларів).
Результати фінального столу No Limit Short Deck Hold & Antenly:
- Чин Лім – 855 тис. євро
- Бьорн Лі – 618,5 тис. євро
- Вінфред Ю – 399 тис. євро
- Елтон Цанг – 302 тис. євро
- Вай Йонг – 233,7 тис. євро
- Філ Айві – 182,4 тис. євро
- Райан Юм – 145,4 тис. євро
- Рене ван Кревелен – 114 тис. євро