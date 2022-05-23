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Гравець із Малайзії довів свій дохід від покеру до позначки 10 мільйонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 травня, 18:34
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Хайролер Чин Лім вперше тріумфував на Triton Poker Open, заробивши 855 тисяч євро в "азійських розбірках" з шорт-деку
Чин Лім вдало з'їздив до Мадриду
Чин Лім вдало з'їздив до Мадриду

У Мадриді триває найпрестижніша покерна серія Triton Poker Open. Найкращі гравці з'їхалися до столиці Іспанії, щоби розіграти сотні тисяч доларів.

У восьмому івенті No Limit Short Deck Hold'em Ante Only реєструвалося всього 33 учасники, які зробили 24 ре-ентрі. Така кількість гравців пояснюється чималим бай-іном – 50 тисяч доларів.

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У результаті призовий фонд у 2,8 мільйона розділили між собою вісім найкращих покеристів. Переважна більшість виявилася азіатами. Найкращим із Європи став голландець Рене ван Кревелен (8 місце), а американець Філ Айві заскочив на 6-у позицію.

Перемога в турнірі з шорт-деку підкорилася Чину Ліму. Малазієць досяг найгучнішого успіху в кар'єрі після тріумфу на WSOPE-2019. Завдяки успіху на Triton Poker Open загальний дохід Чина перевищив позначку 10М (10,1 мільйона доларів).

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Результати фінального столу No Limit Short Deck Hold & Antenly:

  1. Чин Лім – 855 тис. євро
  2. Бьорн Лі – 618,5 тис. євро
  3. Вінфред Ю – 399 тис. євро
  4. Елтон Цанг – 302 тис. євро
  5. Вай Йонг – 233,7 тис. євро
  6. Філ Айві – 182,4 тис. євро
  7. Райан Юм – 145,4 тис. євро
  8. Рене ван Кревелен – 114 тис. євро

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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