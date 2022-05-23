Гравець із Малайзії довів свій дохід від покеру до позначки 10 мільйонів

Хайролер Чин Лім вперше тріумфував на Triton Poker Open, заробивши 855 тисяч євро в "азійських розбірках" з шорт-деку

Чин Лім вдало з'їздив до Мадриду

У Мадриді триває найпрестижніша покерна серія Triton Poker Open. Найкращі гравці з'їхалися до столиці Іспанії, щоби розіграти сотні тисяч доларів.

У восьмому івенті No Limit Short Deck Hold'em Ante Only реєструвалося всього 33 учасники, які зробили 24 ре-ентрі. Така кількість гравців пояснюється чималим бай-іном – 50 тисяч доларів.

Реклама

Читайте також: Мільйонер з Австралії продовжує підкорювати Мадрид завдяки покеру

У результаті призовий фонд у 2,8 мільйона розділили між собою вісім найкращих покеристів. Переважна більшість виявилася азіатами. Найкращим із Європи став голландець Рене ван Кревелен (8 місце), а американець Філ Айві заскочив на 6-у позицію.

Перемога в турнірі з шорт-деку підкорилася Чину Ліму. Малазієць досяг найгучнішого успіху в кар'єрі після тріумфу на WSOPE-2019. Завдяки успіху на Triton Poker Open загальний дохід Чина перевищив позначку 10М (10,1 мільйона доларів).

Реклама

Результати фінального столу No Limit Short Deck Hold & Antenly: