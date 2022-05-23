Игра
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Игрок из Малайзии довел свой доход от покера до отметки в 10 миллионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 мая, 18:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Хайроллер Чин Лим впервые триумфовал на Triton Poker Open, заработав 855 тысяч евро в "азиатских разборках" по шорт-деку
Чин Лим удачно съездил в Мадрид
Чин Лим удачно съездил в Мадрид / Фото: cardplayer.com

В Мадриде продолжается престижная покерная серия Triton Poker Open. Лучшие игроки съехались в столицу Испании, чтобы разыграть сотни тысяч долларов.

В восьмом ивенте No Limit Short Deck Hold'em Ante Only зарегистрировалось всего 33 участника, которые сделали 24 ре-энтри. Такое мало количество игроков объясняется немаленьким бай-ином – 50 тысяч долларов.

Реклама

Читайте также: Миллионер из Австралии продолжает покорять Мадрид благодаря покеру

В итоге призовой фонд в 2,8 миллиона разделили между собой восемь лучших покеристов. Подавляющее большинство оказалось азиатами. Лучшим из Европы стал голландец Рене ван Кревелен (8 место), а американец Фил Айви заскочил на 6 позицию.

Победа в турнире по шорт-деку покорилась Чину Лиму. Малазиец добился самого громкого успеха в карьере после триумфа на WSOPE-2019. Благодаря успеху на Triton Poker Open общий доход Чина перевалил за отметку 10М (10,1 миллиона долларов).

Реклама

Результаты финального стола No Limit Short Deck Hold'em Ante Only:

  1. Чин Лим – 855 тыс. евро
  2. Бьорн Ли – 618,5 тыс. евро
  3. Винфред Ю – 399 тыс. евро
  4. Элтон Цанг – 302 тыс. евро
  5. Вай Йонг – 233,7 тыс. евро
  6. Фил Айви – 182,4 тыс. евро
  7. Райан Юм – 145,4 тыс. евро
  8. Рене ван Кревелен – 114 тыс. евро

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
МАЙ
Стивен Чидвик
Стивен Чидвик
Крис Фергюсон
Крис Фергюсон
Хоссейн Энсан
Хоссейн Энсан
1 /2
Дни рождения мая
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять