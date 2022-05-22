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Мільйонер з Австралії продовжує підкорювати Мадрид завдяки покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 травня, 18:56
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Найкращий покерист 2021 року Майкл Аддамо раніше не вигравав турніри на Triton Poker Open, проте цього року йому підкорився вже другий титул.
Майкл Аддамо вже двічі тріумфував на Triton Poker Open 2021
Майкл Аддамо вже двічі тріумфував на Triton Poker Open 2021

Серія Triton Poker Open продовжується. Престижні івенти цього року проходять у Мадриді, зібравши у столиці Іспанії весь покерний бомонд.

Головною зіркою серії стає австралієць Майкл Аддамо, який став найкращим гравцем у 2021 році. Тоді покерист зумів за 12 місяців заробити понад 9 мільйонів доларів.

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Цього ж року Майкл довгий час мовчав, але саме на Triton Poker Open вистрілив. Нещодавно йому підкорився івент хайроллерів з бай-іном 20 тисяч євро.

А вчора Аддамо став переможцем турніру за 75К. На подію зареєструвалося 40 гравців, які зробили ще 23 реентрі, наростивши призовий фонд до 4,7М.

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У результаті австралієць дійшов до хедз-апу з британцем Стівеном Чідвіком. Попри перемогу, Майкл заробив менше за опонента – 1,15М проти 1,29М у Стівена.

Натомість це допомогло йому увійти до ТОП-40 рейтингу All Time Money List. Усього за кар'єру в Аддамо 19,5 мільйонів доходів від покеру.

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